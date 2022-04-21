مصدر لــ218: صنع الله يستعد لاتخاذ إجراء قانوني ضد معرقلي إنتاج النفط

قال مصدر في تصريح خاص لقناة 218، إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يستعد لتقديم مذكرة للنائب العام، تتضمن أسماء المحرضين الرئيسيين على إغلاق حقول النفط تمهيداً لمحاسبتهم.

وأعلنت المؤسسة منذ مطلع الأسبوع حالة القوة القاهرة في عدد من الموانئ والحقول النفطية، عقب دخول محتجين إليها، مطالبين بإقالة رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، وعدم التصرف في إيرادات النفط ولا تسييلها لحكومة الوحدة التي وصفها المحتجون بأنها تماهت في المصروفات وآلية إدارتها.

ويشار إلى أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قد أنفق عام 2021 نحو 86 مليار دينار، وسط تحذيرات أصدرها مراقبون ومهتمون بالشأن الاقتصادي، أن يؤدي الإسهاب في الإنفاق إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الدينار.

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