“الدبيبة” يعطي تعليماته للأجهزة التنفيذية بعقد لقاء فني بشان المشروعات المستهدفة للعام 2022م في سبها

أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ظهر اليوم الخميس، لقاءًا بديوان رئاسة الوزراء، برئيس وأعضاء المجلس البلدي ببلدية سبها، بحضور وزراء العمل والتأهيل، والدولة للاتصال والشؤون السياسية، والدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وقد خصص اللقاء لمتابعة الصعوبات والمشاكل التي تواجه أوضاع بلدية سبها، ومشكلة نقص الوقود بالمدينة.

كما أفاد عميد بلدية سبها المكلف “بلحاج علي بلحاج” بأن البلدية استلمت ضمن خطة عودة الحياة الخاصة بدعم البلديات ثمانية ملايين دينار ساهمت في معالجة بعض الصعوبات الأساسية أهمها الصرف الصحي.

حيث اعطي الرئيس أيضا تعليماته للأجهزة التنفيذية بعقد لقاء فني بشان المشروعات المستهدفة للعام 2022م.

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