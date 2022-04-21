باشاغا: هذا إلتزامنا إتجاه الشعب الليبي

قال رئيس وزراء الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” خلال الجلسة الأولى لمجلس الوزراء في مدينة سبها: لا يمكن أن نُعالج أزمات المواطن والمناطق عن بُعد، لا بد وأن نطلع على أحوال الناس في عين المكان، الإحساس بمعاناتهم من خلال مشاركتهم تلك المعاناة بالتواجد معهم و بقربهم، وهذا التزام الحكومة الليبية تجاه الشعب ونهجها في الاتصال والتواصل المباشر مع كل الليبيين في كل مكان.

وأضاف بالقول: ليبيا ليست غنيمة حتى يستولى عليها شخص بعينه أو حكومة بعينها أو عائلة بعينها تعتقد أنها تستطيع شراء الوطن بمال الليبيين أو تظن أنها تستطيع شراء الرجال مقابل التنازل عن الوطن، ولذلك فإننا عقدنا العزم على مباشرة أعمالنا كحكومة ليبية وطنية شرعية منبثقة عن السلطة التشريعية بشكل ديمقراطي وشفاف ونزيه.

وتابع قائلا: سنرعى مصالح بلادنا وشعبنا ونتقِ الله في الوطن والمواطن، للإصلاح والبناء والإعمار والعدالة في توزيع الثروة والعدالة في الخدمات، والعدالة في جودة الحياة لكل مواطن ليبي سواء بسواء دون تمييز أو إقصاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية