رغم أنه ليس من اختصاصتها القانونية .. مجلس الوزراء بالوحدة الوطنية يكلف شركة “ppp” بتنفيذ مشروعات هامة

أصدر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية قرار تحصلت صدى الاقتصادية على نسخةٍ منه بتكليف الشركة العامة لإدارة المشاريع المشاركة مع القطاع الخاص برئاسة عبد المجيد مليقطة بتنفيذ مشروعات تتمثل في تنفيذ الواجهة البحرية لمدينة طرابلس الممتدة من تاجوراء شرقاً حتى قرية المغرب العربي غرباً.

وتنفيذ مشروع تأهيل شاطئ البحر بالمنطقة الممتدة ما بين غابة جودائم شرقاً ومدينة مصراتة غرباً لغرض إقامة مشاريع سياحية واستثمارية بالمنطقة .

يذكر أن الشركة العامة لإدارة المشاريع المشاركة مع القطاع الخاص وفق نظامها الأساسي وقرار تأسيسها تعد وساطة بين القطاع العام والخاص وليست شركة تنفيذ مشروعات.

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