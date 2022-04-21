اتحاد عمال النفط والغاز يعلن تطبيق قرار زيادة مرتبات العاملين بـ67%

أعلن المكتب الإعلامي لاتحاد عمال النفط والغاز بليبيا الخميس، عن البدء الفعلي بقرار زيادة مرتبات العاملين بنسبة 67%.

وأشار المكتب إلى أن بعض شركات القطاع قامت بالفعل بإضافة القيمة المحددة لكافة مستخدميها، لافتاً إلى أن إعلانه هذا جاء بعد تواصله مع مصادره المؤكدة.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد طالبت حكومة الوحدة مطلع فبراير الماضي باعتماد القرار رقم 642 لسنة 2013، القاضي بزيادة المرتبات الأساسية للعاملين بقطاع النفط بنسبة 67%، مشيرة إلى أن هذا القرار من بين أقدم القرارات القاضية بزيادة المرتبات، وقد تم تنفيذ قرارات كثيرة صدرت بعده بسنوات وتجاهل قرار زيادة مرتبات قطاع النفط.

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