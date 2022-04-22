وزارة النفط والغاز تشكل لجنة لمتابعة الإغلاقات في الحقول والموانئ

شكلت وزارة النفط والغاز برئاسة الوزير محمد عون الأربعاء، لجنة للوقوف على مستجدات قطاع النفط ومتابعة ملف الإغلاقات التي ينفذها محتجون في بعض الحقول والموانئ النفطية.

وبحسب بيان مقتضب للوزارة، فإن اللجنة باشرت التواصل مع أعيان ووجهاء المناطق التي بها الحقول النفطية المغلقة، بهدف الخروج بحلول تناسب كافة الأطراف وما يتوافق مع المصلحة الوطنية، مبينة أن اللجنة تُعد في حالة انعقاد مستمر لمتابعة الإغلاقات الحاصلة في المواقع الصحراوية والبحرية.

وكانت ليبيا تنتج قبل الإغلاقات 1.2 مليون برميل يوميا، قبل أن يفقد الإنتاج العام مئات آلاف البراميل يومياً وسط تخوفات من تضرر البنية التحتية للقطاع.

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