مجلس الوزراء بالحكومة الليبية يعقد إجتماعه الأول بمدينة سبها

سبها 21 إبريل 2022 (وال)- عقد مجلس الوزراء بالحكومة الليبية مساء اليوم الخميس 21 إبريل 2022 م إجتماعه الأول بمدينة سبها .

وفي كلمته أثناء إفتتاح الإجتماع هنئَ دولة رئيس مجلس الوزراء السيد فتحي باشا اغا الشعب الليبي بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأكد على أن هذه الحكومة جاءت لتمثل كافة أطياف الشعب الليبي دون تمييز وانها ستتطلع على أحوال الناس وان نهجها هو التواصل المباشر مع كافة الليبيين في كل مكان.

كما تم خلال هذا الإجتماع مناقشة بنود جدول أعمال الحكومة ومن أهمها بند قانون مشروع الميزانية العامة وبند الجانب الأمني وكيفية تأمين الحدود الليبية وخاصةً الجنوبية منها وتفعيل الاتفاقيات الأمنية المبرمة مع دول الجوار لمراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير القانونية والتهريب بكافة أنواعه.

وناقش الإجتماع أيضاً مسألة إدارة الإيرادات النفطية بالأوجه القانونية والمالية السليمة، بما يضمن التوزيع العادل للثروة على جميع الليبيين وتخصيص جزء من إيرادات النفط للتنمية المكانية في كافة مدن ومناطق ليبيا خاصةً المنتجة والمصدرة للثروة النفطية.

وفي ختام الإجتماع شدد السيد رئيس الحكومة والسادة النواب والوزراء على ضرورة إنهاء حالة الانقسام والفوضى من خلال توحيد المؤسسات الرسمية المدنية والعسكرية والأمنية للدولة الليبية، والدفع بإتجاه المصالحة الوطنية بالتعاون مع المجلس الرئاسي، بما يضمن إجراء إنتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب الاجال تلبية لرغبة الشعب الليبي في تجسيد إرادته باختيار من يمثله بالطرق الديمقراطية وبكامل الحرية دون مغالبة أو وصاية. (وال) إ م

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