أسعار النفط ترتفع مع استمرار المخاوف بشأن الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، متأثرة بمخاوف إزاء شح المعروض حيث يفكر الاتحاد الأوروبي في حظر محتمل لواردات النفط الروسية من شأنه أن يضيق الخناق أكثر على تجارة النفط العالمية.

ويأتي الارتفاع أيضاً بعد نشر بيانات أمريكية عن تراجع غير متوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.53 دولار لتسجل عند التسوية108.33 دولار للبرميل بعد أن وصلت في وقت سابق إلى مستوى مرتفع بلغ 109.80 دولار، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس 1.60 دولار لتسجل عند التسوية 103.79 دولار، بعد أن وصلت في وقت سابق إلى مستوى مرتفع عند 105.42 دولار، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وتفاعل المشترون أيضًا مع الانقطاعات المستمرة في ليبيا، التي تفقد أكثر من 550 ألف برميل يوميا من إنتاج النفط بسبب حصار حقول ومرافئ تصدير رئيسية.

وقالت منظمة “أوبك” في وقت سابق الخميس، إن “أوبك+” أظهرت التزامًا بتحقيق الاستقرار بسوق النفط واستعادة الأسس المتينة لسوق النفط.

وأضافت “أوبك” أن أسعار السلع الأولية واختناقات سلاسل الإمداد والقيود اللوجستية المرتبطة بالجائحة تؤجج التضخم.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يدرس فرض حظر على النفط الروسي، وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، إن التكتل بحاجة لتوخي الحذر بشأن فرض حظر كامل على واردات الطاقة الروسية لأنه قد يتسبب في ارتفاع أسعار النفط.

ولا تزال آفاق الطلب في الصين تلقي بظلالها على السوق إذ يخفف أكبر مستورد للنفط في العالم ببطء القيود الصارمة المفروضة لمكافحة كورونا والتي أثرت على نشاط التصنيع وسلاسل التوريد العالمية.

هذا وجاء الارتفاع أيضاً بعد نشر وزارة الطاقة الأمريكية بيانات عن احتياطيات الخام في الولايات المتحدة، ووفقا للمعطيات فقد تراجع احتياطي النفط التجاري (باستثناء الاحتياطي الاستراتيجي) في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل الجاري بمقدار 8 ملايين برميل أي بنسبة 1.9% إلى 413.7 مليون برميل.

وخالفت البيانات توقعات المحللين الذي أشاروا إلى زيادة في احتياطيات الذهب الأسود بواقع 2.5 مليون برميل. كذلك أظهرت البيانات انخفاض مخزونات البنزين بمقدار 0.8 مليون برميل إلى 232.4 مليون، ونواتج التقطير بمقدار 2.7 مليون برميل إلى 108.7 مليون.

