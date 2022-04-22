“التومي” يلتقي برئيس المجلس التسييري لبلدية سبها

قامَ وزير الحكم المحلي «بدرالدين التومي» باستقبال رئيس المجلس التسييري لبلدية سبها «بلحاج علي بلحاج» وعدد من أعضاء المجلس بمقر الوزارة بطرابلس.

وقد ناقش “التومي” مع رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية سبها خطوات ومسارات عمل المجلس الرامية إلى تطبيق خطة عودة_الحياة داخل نطاق البلدية، وتم التطرق لأهم الصعوبات ومعوقات العمل التي تواجه البلدية.

كما أكد “التومي” على ضرورة أن تتكاثف كل الجهات والمؤسسات الخدمية وتضاعف جهودها للتغلب على الصعوبات التي يقاسيها الموطنين في سبها، مبديا استعداده والوزارة لمواصلة دعمهم للبلدية ومتابعتهم لأعمالها.

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