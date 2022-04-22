عبد الجليل: ميزانية مُعتمَدة وجدول مرتبات موحدّ.. أبرز الأهداف للحكومة الليبية خلال الفترة القادمة

صرّح المتحدث الرسمي باسم الحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب “عثمان عبد الجليل” خلال المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع الأول لها اليوم الخميس حيث قال:”تم إقرار الميزانية التي ستُقدّم لمجلس النواب الأسبوع القادم، وعندما يتم اعتمادها من مجلس النواب سنكون أول حكومة تعمل بميزانية مُعتمَدة على عكس كل الحكومات السابقة منذ 2014، عندما تكون هناك ميزانية مُعتمدة تكون هناك رقابة شاملة على المصروفات.”.

وأضاف:”الحكومة ستعمل من داخل طرابلس في القريب العاجل، وسندخل طرابلس بالطرق السلمية بحيث لاتؤدي إلى صِدام أو دِما بين الليبيين، ونتواصل مع الجميع داخل المدينة وخارجها”.

وتابع:”الحكومة ستتقدم بجدول موحّد للمرتبات لاعتماده وإقراره من قِبل مجلس النواب، لتكون هناك عدالة اجتماعية بين كل شرائح المجتمع”.

مُضيفاً:”يؤسفنا أن حقول النفط وهي الرزق الوحيد لليبيين أن تُقفل، وحاولنا أن نُتايع ما سبب هذا الإغلاق، وتعنت الحكومة وعدم مسؤوليتها يُعدّ السبب الأول ونحنُ سنتواصل مع الجميع ونحاول قدر الإمكان تصحيح الأمور”.

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