مع التفاصيل.. “الدبيبة” يكشف مستجدات صرف علاوة الزوجة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” في منشور له عبر صفحته الشخصية بالفيس بوك بأنه تم صرف تسعة أشهر من منحة الأبناء لمستحقيها .
كما طمئن “الدبيبة” الجميع بأن العمل جاري لصرف علاوة الزوجة بعد مراجعتها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية .
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” في منشور له عبر صفحته الشخصية بالفيس بوك بأنه تم صرف تسعة أشهر من منحة الأبناء لمستحقيها .
كما طمئن “الدبيبة” الجميع بأن العمل جاري لصرف علاوة الزوجة بعد مراجعتها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية .
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