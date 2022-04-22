مع التفاصيل.. “الدبيبة” يكشف مستجدات صرف علاوة الزوجة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” في منشور له عبر صفحته الشخصية بالفيس بوك بأنه تم صرف تسعة أشهر من منحة الأبناء لمستحقيها .

كما طمئن “الدبيبة” الجميع بأن العمل جاري لصرف علاوة الزوجة بعد مراجعتها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية