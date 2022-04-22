“العابد” يجتمع مع مراقب الاقتصاد والتجارة ببلدية الشرقية لبحث المشاكل والعراقيل التي تواجههم

عقد وزير الاقتصاد والتجارة المكلف علي العابد اجتماعًا مع مراقب الاقتصاد والتجارة ببلدية الشرقية السنوسي الزواوي ، بحضور مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بديوان الوزارة فرع المنطقة الشرقية ،وذلك في إطار متابعة سير العمل بالمراقبة وخطة عملها للعام الجاري .

تم خلاله استعراض المشاكل والعراقيل التي تواجه المراقبة في أداء عملها وسُبل معالجتها وأوجه الدعم المطلوب بهدف تفعيل دورها في متابعة الأنشطة التجارية بالبلدية وتحسين مستوى الخدمات.

وفي الختام وجّه “العابد” تعليماته بتفعيل الإدارات والمكاتب بالمراقبة وتمكينها من أداء مهامها وتنفيذ خطة الوزارة بكافة المناطق لدعم قطاعات التجارة والاستثمار والمشروعات الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع الجهات التابعة للوزارة.

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