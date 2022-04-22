خاص وحصري .. عقد شركة لاثرون بقيمة 47 مليون الذي نفاه الدبيبة ورفضته ليبيانا

تحصلت صدى الاقتصادية حصرياً على العرض المقدم من شركة لاثرون والذي قامت شركة ليبيانا بناءً عليه بتقديم تقرير لتقييمه ، والذي أكد الرئيس السابق فيصل قرقاب خلال برنامج فلوسنا بأن العقد كان بقيمة 47 مليون وأن الشركة يملكها ابن الدبيبة وأن هذا العقد قد تسبب في اقالته من منصبه وحبسه .

وتضمن تقرير ليبيانا التقييمي أن قيمة العقد مرتفعة جداً وطلبت الشركة دفع 40٪ من قيمة العقد أي 18.766 مليون دولار وفور توقيعه وبدون تقديم ضمانات كما أن العقد يشوبه الفساد والضبابية لأن الشركة تأسست من سنة ونصف ولم تنفذ أي مشاريع داخل ليبيا وأن العرض المقدم منها غير مقبول .

من جهته نفى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ورئيس شركة الاتصالات محمد بن عياد وجود شركة تدعى لاثرون تم التعاقد معها.

كما وجه الدبيبة بشكوى للنائب العام ضد فيصل قرقاب للتحقيق فيما يخص ملف لاثرون واستعداده للمثول بالخصوص.

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