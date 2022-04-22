انخفاض أسبوعي لأسعار النفط بنحو 4 بالمائة

أخبار ليبيا24

واصلت أسعار النفط خسائرها، اليوم الجمعة، متأثرة باحتمالية رفع أسعار الفائدة وضعف النمو العالمي وإغلاق كوفيد_19 في الصين مما أضر بالطلب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.30 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 107.03 دولار للبرميل. بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.27 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 102.52 دولار للبرميل.

ويتجه العقدين القياسيين نحو انخفاضات أسبوعية بنحو 4.2 بالمئة.

وسيطرت المخاوف بشأن الصراع في أوكرانيا على التضخم وتراجع النمو الاقتصادي في التداول في النصف الثاني من الأسبوع، حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بنحو نقطة مئوية كاملة.

ولا تزال توقعات الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، تلقي بثقلها على السوق، حيث تطلق سلطات شنغهاي جولة جديدة من الاختبارات على مستوى المدينة وتحذر السكان من أن إغلاقهم لمدة ثلاثة أسابيع لن يتم رفعه إلا على دفعات بمجرد ختم الإرسال.

وأشارت تصريحات متشددة، من رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم بأول، يوم الخميس إلى أن الزيادات الكبيرة. في أسعار الفائدة أدت إلى ارتفاع الدولار الأمريكي،. مما جعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.