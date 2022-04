وزير النفط: خسائر النفط بسبب الإغلاقات الأخيرة بين 50 و70 مليون دولار يوميا

كشف وزير النفط محمد عون، عن حجم الخسائر التي تتكبدها ليبيا نتيجة إغلاق عدد من حقول النفط، والتي تتراوح بين 50 و70 مليون دولار يوميا.

ونقلت قناة “الشرق” الاقتصادية عن عون قوله، إن الاضطرابات السياسية الأخيرة خفضت إنتاج النفط بنحو 400 ألف برميل يوميا، بعد أن بلغ قرابة 1.2 مليون يوميا.

وأكد عون لـ”الشرق” أنهم شكلوا لجنة لإعداد تقرير تفصيلي عن تأثيرات إغلاق حقول النفط، موضحا أن حكومة الوحدة الوطنية وضعت خطة لتحقيق إنتاج يصل إلى 1.4 مليون برميل يوميا، بحلول نهاية العام.

من جهة أخرى طالب وزير النفط بعدم الزج بقطاع النفط في الخصومات السياسية باعتباره الثروة الوحيدة للبلاد، داعيا المسؤولين لعدم الموافقة على دخول الإنتاج النفطي في المساومات السياسية.

وأكد عون أن ما جرى من إغلاقات في الآونة الأخيرة، كان بتوجيه محدد من حرس المنشآت في المنطقة الشرقية إلى إدارة العمليات المختلفة للحقول لوقف الضخ والإنتاج.

المصدر: قناة “الشرق” الاقتصادية

