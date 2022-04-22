خفض ديون القارة.. ضمن أجندة اجتماعات المجموعة الاستشارية الأفريقية بحضور ليبيا

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الخميس في اجتماعات المجموعة الاستشارية الأفريقية الذي عُقد بمشاركة محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية الأفارقة.

ونوقشت،خلال الاجتماع الذي حضرته رئيسة التجمع نادية العلوي؛ تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على اقتصاديات الدول الأفريقية.

وتطرق المشاركون إلى إمكانية خفض الديون لتعزيز الاقتصاد للقارة الغنية بالثروات الطبيعية إلى جانب إمكانية تحرير التمويل لتحسين الأداء الاقتصادي.

ويشارك الصديق الكبير هذه الأيام في سلسلة اجتماعات الربيع التي ينظمها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بمشاركة دولية واسعة من محافظي ووزراء المالية الأعضاء.

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