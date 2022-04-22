وزارة المالية توضح اخر مستجدات جدول المرتبات الموحد

أوضح رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية “عمر بسيسة” اخر المستجدات بشأن جدول المرتبات الموحد .

وقال بسيسة في تصريحات نشرتها “صحيفة صدى الاقتصادية” أن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية كانت قد أحالت المقترح الخاص بجدول المرتبات الموحد لمجلس الوزراء .

وأضاف “حيث كان رئيس مجلس الوزراء قد كلف لجنة وزارية برئاسة السيد وزير المالية “د. خالد المبروك” لدراسة جدول مرتبات موحد وبعد حوالي عشرة اجتماعات أحالت المقترح للحكومة وبدوره مجلس الوزراء أحاله للبرلمان ومن بعد تم إحالته للنقاش ( في اللجنة المالية بمجلس النواب )” .

وفي وقت سابق كان قد تم دراسة المسودة في شكلها الأخير من قبل مجلس التخطيط الوطني والأن أمام رئاسة مجلس النواب للنظر والإعتماد وفق تصريحات “بسيسة” .