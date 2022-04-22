اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط ينعكس إيجابيا على العراق

تم النشر منذُ 43 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال وزير المالية العراقي علي عبد الأمير إن بلاده ستحقق مكاسب غير متوقعة تصل إلى 25 مليار دولار خلال 6 أشهر؛ بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

من جانبها، أكدت وزارة النفط العراقية في 20 أبريل وضعها خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 8 ملايين برميل يوميًا، وقالت إنها ستوقع خلال الفترة القادمة المزيد من اتفاقيات التعاون الاستراتيجي مع شركات الحفر العالمية الأميركية والصينية.

يذكر أن رئيس شركة تسويق النفط العراقية علاء الياسري أكد أن متوسط صادرات العراق من النفط الخام يصل حاليًا إلى 3,4 ملايين برميل يوميًا.

 

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قناة 218 الليبية

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