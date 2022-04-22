ارتفاع أسعار النفط ينعكس إيجابيا على العراق

قال وزير المالية العراقي علي عبد الأمير إن بلاده ستحقق مكاسب غير متوقعة تصل إلى 25 مليار دولار خلال 6 أشهر؛ بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية.

من جانبها، أكدت وزارة النفط العراقية في 20 أبريل وضعها خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 8 ملايين برميل يوميًا، وقالت إنها ستوقع خلال الفترة القادمة المزيد من اتفاقيات التعاون الاستراتيجي مع شركات الحفر العالمية الأميركية والصينية.

يذكر أن رئيس شركة تسويق النفط العراقية علاء الياسري أكد أن متوسط صادرات العراق من النفط الخام يصل حاليًا إلى 3,4 ملايين برميل يوميًا.

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