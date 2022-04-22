توقعات بخروج روسيا من أكبر 6 اقتصادات في العالم في هذا التاريخ

توقع صندوق النقد الدولي خروج روسيا من قائمة أكبر 6 اقتصادات في العالم بحلول العام 2024.

وقال خبراء في صندوق النقد الدولي إن واردات روسيا ستَنكمش أكثر من صادراتها بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها بعد حربها على أوكرانيا، وتوقعوا انخفاض حصة الناتج الإجمالي الروسي من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2,72% مقارنة ب3.017 % في نهاية العام 2021.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن حصة إندونيسيا من الناتج الإجمالي العالمي سترتفع في العام 2024 إلى 2,61%، مقابل 2,52% لروسيا، وهذا ما سيجعل إندونيسيا تحتل المركز السادس عوضًا عن روسيا.

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