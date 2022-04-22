في مكالمة هاتفية.. وليامز وباشاغا يتفاهمان بخصوص النفط وعائداته .. تابع التفاصيل

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا تشديدها على ضرورة النأي عن استخدام إنتاج النفط الليبي كسلاح لأغراض سياسية، مع دعوتها إلى انهاء اغلاق النفط.

كما قالت وليامز: وتفاهمنا على أن عائدات النفط، التي تعد بمثابة شريان الحياة للشعب الليبي، يجب أن تدار بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة بالكامل وأن يتم توزيعها بشكل منصف بين جميع الليبيين.

من جهته أكد رئيس الحكومة المكلفة من قبل النواب “فتحي باشاغا” على ضرورة التوزيع العادل والإدارة الشفافة لعائدات النفط،حتى لا تستخدم لأغراض سياسية، مضيفاً أن الحكومة خلال اجتماعها أمس في سبها، قررت زيارة الحقول النفطية والوقوف على أسباب الاغلاقات ومعالجتها.

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