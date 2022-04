مع تراجع الطّلب.. أسعار النفط تنخفض

انخفضت أسعار النفط الخام، الجمعة، مع اتساع المخاوف من تراجع الطلب جراء تباطؤ النمو العالمي، وتوقعات بتسريع رفع الفائدة الأمريكية، على الرغم من مخاوف متعلقة بالامدادات فرضتها الحرب في أوكرانيا.

وجرى تداول عقود خام برنت القياسي، تسليم يونيو عند 107.53 دولار للبرميل، منخفضا 80 سنتا وذلك بنسبة 0.74%، في حين نزلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يونيو أيضا، 74 سنتا أو بنسبة 0.71%، إلى 103.05 دولار للبرميل.

ويتجه الخامان القياسيان لتسجيل خسائر اسبوعية بنحو 4% لكل منهما، بينما زادت الضغوط على أسعار الخام تلميحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي «البنك المركزي الأمريكي» جيروم باول، بتسريع رفع الفائدة لكبح التضخم.

وتواجه الأسواق نقصا في المعروض جراء تعطل إمدادات روسية بعد أن فرض الغرب حزمة عقوبات واسعة على موسكو ردا على عمليتها العسكرية في اوكرانيا.

وتسعى دول كبرى بقيادة الولايات المتحدة، لتعويض نقص الإمدادات الروسية بضخ عشرات ملايين براميل النفط من الاحتياطي، في أكبر عملية سحب من المخزون الاستراتيجي منذ انشائه في اواسط سبعينيات القرن الماضي.

