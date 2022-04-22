إحباط عملية لتهريب شحنات من الأدوية ومستحضرات التجميل والتبغ عبر بوابة جنوبي مدينة البيضاء

ضمن الحملة الوطنية لحماية المستهلك أعلن مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البيضاء – الجبل الأخضر بالتعاون مع الحرس البلدي فرع الدعم والدوريات المنطقة الشرقية والتعاون مع أمن مديرية البيضاء، ضبط 5 شاحنات محملة بمواد غذائية نوع شبس وأخرى مادة التبغ سجائر مهربة من دولة سوريا.

وأثناء التفتيش تبين وجود كمية كبيرة من الأدوية المُهرّبة التي تم إخفائها وراء صناديق الشيبس، وعند تفتيش باقي الشاحنات اتضّح وجود علب اندومي أيضاً لتهريبها بطريقة أو أخرى، أمّا عند تفتيش الشاحنة التي تحمل التبغ وجِدَ فيها كميات من أدوية الجلدية والمستحضرات التجميلية منتهية الصلاحية موضوعة في صناديق عطور.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الضبطية والقانونية اللازمة حيل هذهِ المواد المضبوط وحجز أصحاب البضاعة وإحالتهم للنيابة.

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