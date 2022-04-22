اجتماع لمناقشة آلية المكينة في مشروع المسح الشامل لذوي الإعاقة بكافة المناطق الليبية

عقدت لجنة المسح الشامل لذوي الإعاقة الخميس الماضي اجتماعها الأول برئاسة بديوان الوزارة برئاسة الدكتور حاتم عبدالكريم زغيل وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وبحضور اعضائها مدير مكتب التفتيش والمتابعة بالوزارة ورئيس لجنة إدارة مركز الدراسات الاجتماعية مدير عام مركز التوثيق والمعلومات والمدير التنفيذي لهيئة التعداد والإحصاء، وذلك ضمن متابعة حكومة الوحدة الوطنية بفئات ذوي الإعاقة باتخاذها لجملة من الإجراءات والقرارات لصالح هذه الشريحة المهمة في المجتمع ولضمان توزيع الخدمات بشكل عادل لجميع الفئات لكي لا يستثني احدا وتنفيذا لقرار وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء أبوبكر الكيلاني”.

وقد تناول الاجتماع برنامج وآلية عمل اللجنة واستخدام الميكنة في مشروع المسح الشامل لذوي الاعاقة بكافة المناطق الليبية.

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