رابطة الأعمال الأمريكية الليبية تؤكد رغبة الشركات الأمريكية مساعدة ليبيا في تطوير وتنمية مواردها

أكدت رابطة الأعمال الأمريكية الليبية، رغبة الشركات الأمريكية في المساعدة في تطوير وتنمية موارد ليبيا من الطاقة، بالإضافة إلى الفرص الجديدة في القطاعات الناشئة، من القطاع المالي والاتصالات إلى تكنولوجيا المعلومات.

وقال أعضاء الرابطة خلال لقاءهم المبعوث الامريكي الخاص والسفير الامريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” في واشنطن، إن هدف الشركات الأمريكية تحفيز التنمية الاقتصادية الشاملة وإعادة الإعمار وخلق فرص عمل للشعب الليبي.

وجدد أعضاء الرابطة، التزامها بإيجاد حلول مبتكرة وتحسين نفاذ ليبيا إلى الخبرة الأمريكية لمواجهة كبرى التحديات التي تواجهها، مثنين على جهود السفارة لعملها على تعزيز العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وليبيا بما يمكن أن يساعد الشعب الليبي على تحقيق إمكانات دولتهم، بحسب صفحة السفارة الأمريكية في ليبيا على “تويتر”.

يذكر بأن رابطة الأعمال الأمريكية الليبية، تأسست في عام 2005، وهي الرابطة التجارية الأمريكية الوحيدة التي تركز فقط على الولايات المتحدة وليبيا.