خاص.. عون يُجيب عن تساؤل صدى بخصوص موعد فتح الحقول النفطية

صرح وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: اللجنة التي تم تشكيلها لا زالت مستمرة في عملها والتواصل معها مستمراً.

وأضاف بالقول: أنه لا توجد معلومة مؤكدة حيال فتح الحقول والموانئ النفطية يوم غد السبت.

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