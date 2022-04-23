اقتصاد

خاص.. عون يُجيب عن تساؤل صدى بخصوص موعد فتح الحقول النفطية

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

صرح وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: اللجنة التي تم تشكيلها لا زالت مستمرة في عملها والتواصل معها مستمراً.

وأضاف بالقول: أنه لا توجد معلومة مؤكدة حيال فتح الحقول والموانئ النفطية يوم غد السبت.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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