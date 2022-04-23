خاص.. توقعات هامة بزيارة “باشاغا” لزويتينة غداً لإعادة فتح الحقول والموانئ ..ومصير الإيردات النفطية

توقع وكيل الملاحة البحرية بمينائي زويتينة والبريقة “أحمد بشير” في تصريح حصري لصدى الاقتصادية زيارة رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب “فتحي باشاغا” إلى ميناء زوتينة وذلك لإعلان فتح إعادة تصدير النفط بالحقول والموانئ .

وذلك لأن القفل قد طال مما سيعرض الأنابيب للتهالك وفق “بشير” لصدى الاقتصادية اليوم .

من جهته توقع مصدر نفطي كذلك فتح الموانئ والحقول غداً كاشفاً بأن الإيرادات النفطية ستحجب من جديد ولن يصرف سوى ميزانية المؤسسة الوطنية للنفط والمرتبات والدعم التي ضمن الأساسيات بحسب قوله بعد مكالمة مع رئيسها “مصطفى صنع الله.

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