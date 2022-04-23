خاص.. سعد الفاخري: هذه تفاصيل ما تم الإعلان عنه من قبلنا بخصوص ال67٪

صرّح رئيس اتحاد عمال قطاع النفط والغاز “سعد الفاخري” لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً :”سيتم تطبيق قرار 67‎%‎ وبهذه المناسبة نشكر المستخدمين في حسب ماتوصل إليه المكتب الإعلامي لاتحاد عمال النفط والغاز عن مصادر مؤكدة بأنّه سوف يتم تطبيق قرار 642 الخاص بزيادة العاملين بقطاع النفط، باسمي واسم الاتحاد العام وجميع مستخدمي القطاع نشكر بدايةً جميع المستخدمين الذين حافظوا على الإنتاج.

مُضيفاً:”وباسمهم أشكر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” على وقوفهم مع المستخدمين حتى ان تطبيق هذا القرار؛ نحن كاتحاد عام للعمال كان طيلة السنين الماضية نناقش لأجل هذا القرار مع المؤسسة الوطنية للنفط “فقط” لاعتقادنا أنها هي القادرة على أن تجلب حقوق العمال”.

كما قال “الفاخري”:لم يتم مناقشة هذا الموضوع مع الحكومات المتعاقبة نظراً للانقسامات السياسية، وعندما أتت حكومة السيد عبد الحميد الدبيبة قام فريق من الاتحاد العام بالاجتماع معها، ولكن للأسف لم تردنا أي أخبار مؤكدة من الحكومة”.

متابعاً:”موظفو النفط يدركون جيداً حجم الإغلاقات وتأثيرها السلبي على المعدات فلم يدعُ الاتحاد العام ولا الاتحادات الفرعية إلى إغلاق النفط بل ماقام به المستخدمون هو عبارة عن وقفات احتجاجية للمطالبة بتطبيق القرار”.

وأردف القول:”هذا القرار صُدِر في سنة 2013 والمفترض أنه قد بدأ تنفيذه من 1 يناير 2014 وأن القيمة المالية الزائدة للمرتبات ليست بالقيمة الكبيرة وهو حق للمستخدم، ليتم بفضل الله البداية في تطبيقه هذه السنة عبر خطوات إيجابية من المؤسسة الوطنية للنفط رغم عدم وجود الميزانيات”

وقال أخيراً:”وذلك ليكون وضع المستخدمين أفضل، ونتمنى أن يتم صرف الميزانيات للمؤسسة الوطنية للنفط حتى يتم تطوير الحقول وعودة معدلات الإنتاج إلى سابق عهدها التي كانت ما يقارب مليون و600 ألف برميل يومياً”.

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