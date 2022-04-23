اقتصاد

“حسني بي”: هذه الحلول لإدارة عائدات النفط

تم النشر منذُ 25 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال الرجل الأعمال “حسني بي” بأنه لا إختلاف على أن إقفال النفط كارثي وايرادات النفط حق كل الليبيين.

وأضاف بالقول: التحفظات والأزمة و الاقفال يقتصر على إدارة ايرادات النفط (تحصيل/توريد/ حفض/ انفاق)، الحل يقتصر في أن جزء من الإيرادات تمول الإنفاق على3: ″ 1- المرتبات 2- الدعم 3- بنية تحتية للنفط”، يقدر اجمالي ما تحتاجه ليبيا كحد أدنى 1.5مليار $ شهرياً ما يعادل 18 مليار $ سنوياً “ مضيفاً أن آية إيراد يتعدى 18 مليار يجب أن يجنب ولا ينفق إلا بعد الانتخابات الرئاسية و البرلمانية .

وقال في منشور آخر بأن دعم الوقود المحروقات والكهرباء يتعدى50 مليار د.ل. سنويا، +10 مليار، منها أدوية ومياه وبيئة.

مضيفاً : إجمالي فاتورة الدعم 60مليار، عن 7 مليون ليبي، حيث تكلفة الفرد 700دل شهرياً (والاسرة×5=3500 شهريا)، لو نحتسب المرتبات والاستثمارات تتعدى تكلفة الأسرة 5000 دل شهريا.”سرقة/تهريب مشرعن” وفقاً لقوله.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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