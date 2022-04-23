خبير اقتصادي: سؤال يتوجب الإجابة عليه من المسؤولين عن إقفال الحقول وإيقاف بيع النفط

كتب الخبير الاقتصادي “ادريس الشريف” عبر صفحته على الفيس بوك : سؤال يتوجب الإجابة عليه من المسؤولين عن إقفال الحقول وإيقاف بيع النفط، وقطع شريان الحياة الوحيد للاقتصاد الليبي !!.

وأضاف بالقول: ما هي الشروط والمطالب المحددة التي تطلبون توافرها حتى يتم إعادة فتح النفط ؟! إلى جانب هل سيتم إقفاله إلى الأبد إذا لم تتحقق هذه الشروط ؟ أم أنه سيتم إعادة فتحه فجأة، كما حدث في السابق، وذلك بعد خسارة مليارات الدولارات دون أن يعلم الشعب سبب الاقفال وموعد الفتح، ودون أن يتحقق أي هدف يغير من الأوضاع البائسة في إدارة الدولة والاقتصاد ؟!

وتابع بالقول: لماذا لا يتم الإعلان عن هذه الشروط حتى يمكن تقدير ومعرفة أن كان الأمر يستحق هذه التضحية الجسيمة، في هذا التوقيت الذي تسعى فيه كل الدول النفطية لتعظيم ايراداتها وإعادة بناء احتياطاتها ؟!! أم أن الأمر لا يعدو كونه مجرد تكرار للتجارب السابقة ؟! وسيبقى( اطنين هو اطنين ) ..ولكن بعد خسارة المليارات !!

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية