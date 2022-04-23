مطالبات بوضع خطط لضمان الأمن الغذائي العالمي في الأزمات

دعا محافظو البنوك ووزراء المالية، وشخصيات مسؤولة وأصحاب العضويات في البنك الدولي وصندوق النقد إلى وضع خطط استراتيجية تضمن الأمن الغذائي العالمي في حال حدوث أزمات على غرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وشددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي عقب لقاء نظم مع مسؤولين ماليين على هامش اجتماعات الربيع الدولية على أهمية توفير احتياطات غذائية آمنة لتفادي أي أزمة غذائية تهدد حياة الناس.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن الخطط المستهدف تنفيذها مستقبلاً تحتاج إلى مزيد من الشفافية حول احتياطات البلدان؛ وذلك من أجل ضمان حركة التجارة الدولية.

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