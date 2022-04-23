الشركة الوطنية العامة للنقل البحري تعلن عن إقتنائها ناقلة النفط الخام الجديدة والحديثة كلياً “أنــــوار طرابلس”

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري عن إقتنائها ناقلة النفط الخام الجديدة والحديثة كلياً (أنــــوار طرابلس) والتي تم إستلامها يـوم الجمعة الموافق 22 أبريل 2022، عند تمام الساعة 15:15مساء.

وأضافت الشركة أنه بهذا الإنضمام الجديد تكون الناقلة (أنوار طرابلس) هي باكورة المرحلة الثانية من خطة تطوير وتحديث أسطول الشركة، والتي تم الانتهاء من صناعتها مارس 2022 بأحواض شركة DEHAN SHIP BUILDING بدولة كوريا الجنوبية .

حيث صنعت هذه الناقلة لتطابق أعلى معايير الجودة ومتطلبات إئتلاف شركات النفط الكبرى OCIMF، وكافة المتطلبات والشروط الدولية المعمول بها في السوق الملاحي، وبهذا الإنضمام الجديد تكون الناقلة (أنوار طرابلس ) هي الناقلة الرابعة التي تنضم حديثاً إلى أسطولنا البحري خلال عامين من العمل المستمر، لتساهم هذه السفن الحديثة في المنافسة من أجل توسعة النشاط وتشبيب الأسطول بما يعزز من دورنا ومكانتنا كشركة منافسة في مجال النقل البحري على الصعيد الدولي.

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