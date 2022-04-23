الحكومة الإندونيسية توقف تصدير زيت النخيل

أعلنت الحكومة الإندونيسية إيقاف تصدير زيت النخيل اعتبارًا من 28 أبريل الجاري، وبررت الأمر بزيادة أسعار الأغذية عالميا، ولرغبتها في الحفاظ على توفر المنتج في السوق المحلية.

وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويودو بعد صدور القرار إنه يتابع بشكل شخصي الملف المتعلق بالصادرات، وأشار إلى أن الإجراءات القادمة ستشمل إعادة التقييم لحين ضمان الأمن الغذائي في بلاده.

وفور إعلان الحكومة الإندونيسية عن هذا القرار ارتفعت الأسعار العالمية لفول الصويا الذي يعد ثاني زيت نباتي يستخدم في الصناعات الغذائية بنسبة 4,5% ليصبح سعر الرطل 23,8 سنتًا.

يذكر أن زيت النخيل يدخل في صناعة ملايين المنتجات الغذائية المعبأة في العالم، ومواد التجميل، وتصدر إندونيسيا نصف حاجة العالم منه.

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