الافتاء تحدد قيمة زكاة الفطر نقدا و كم كيلو من الارز و القمح لعام 2022 في ليبيا

حددت دار الإفتاء الليبية قيمة زكاة الفطر في ليبيا لعام 1443ب سبعة دنانير ونصف عن كل مسلم قادر (صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى)، كما حددت مقدار زكاة الفطرة بـ2.25 كيلو من القمح، و2 كيلو من الأرز عن الشخص الواحد.

وقالت الدار في بيان إن “بعض أهل العلم أجاز إخراج زكاة الفطر نقدًا عندما تكون هناك مصلحة للفقير وهم ممن يقتدي به أئمة الهدى من أعلام الأمة منهم عمر بن عبدالعزيز وأبوحديفة والبخاري وابن تيمية – رحمهم الله – وهو قول متأخري المالكية”.

وزكاة الفطر واجبة على كل مسلم قادر صغير أو كبير، ذكر أو أنثي، ووجب على المسلم إخراجها عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته، كما يشترط إخراجُها قبلَ صلاةِ العيدِ.

وفي العام الماضي، حددت دار الإفتاء الليبية، قيمة زكاة الفطر ب6 دنانير، وللقمح 2.250 كيلوغرام، وللشعير والأرز والتمر 2 كيلوغرام. يشار إلى أن المركز الليبي للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء حدد يوم الثاني مايو المقبل موعدًا متوقعًا لأول أيام عيد الفطر المبارك، وفق الحسابات الفلكية.

زكاة الفطر وقت اخراجها

تجب زكاة الفطر ٢٠٢٢ بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، والسنة إخراجها يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد. ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وقد كان هذا فعل ابن عمر وغيره من الصحابة.