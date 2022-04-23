وزير الداخلية يفصح عن أخر مستجدات زيادة مخصصات الوزارة من قبل الحكومة

قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية “خالد مازن”: نقدر الجهود المبذولة ودعم الإجراءات والقرارات من قبل رئيس مجلس الوزراء بالحكومة ” عبدالحميد الدبيبة” بداية من اعتمادكم لقرار للقانون رقم (5) وتعديله للقانون رقم (6) والذي صدر في سنة 201‪8-2019 التي تم اعتماده من طرفكم في السنة الماضية.

وأضاف بالقول: ما تم طلبه من قبلكم وتم النقاش به هو تفعيل القانون رقم (16) المتضمن الزيادة المالية لأعضاء ومنتسبي أقسام المرور، إلى جانب طلبكم من وزارة المالية تضمين مخصصات وزارة الداخلية والزيادات المقررة في قانون رقم (6) لأعضاء ومنتسبي وزارة الداخلية.

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