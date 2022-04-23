“الدبيبة”: الحكومة ستعمل خلال العام الحالي على تنفيذ القانون رقم (6) الخاص بمرتباتهم

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” بأن وزارة الداخلية اخدت جزء كبير من إمكانيات الدولة المحدود والمتعثر من خلال ميزانية السنة الماضية، ونحن قطعنا الربع الأول من هذه السنة ورأينا بأنه يجب تجديد هذه الإمكانيات مرة أخرى للشرطة ولكن أفضل وأكثر تنضيماً.

وأضاف بالقول: عندما يتم تقديم ميزانية لوزارة الداخلية يجب أن تكون أكثر فعالة وانسيابية، لكي تخدم المؤسسة بشكل أفضل من السنة الماضية، كما نعلم أن في ليبيا بشكل عام دخل المواطن متدني خصوصاً في اختلاف سعر الصرف فلا يقابل سعر السوق وتكلفة الحياة في الخارج، عندما نجد فرد من أفراد الشرطة محتاج فهناك خلل كبير في أمن الدولة وسياستها.

وتابع بالقول: عندما نفكر في دعم أي مؤسسة في مدخولها ومصروفاتها كمسؤول يجب أن تلبي لكي يكون بيته مؤمن وحاجياته مقضية.

وأكد “الدبيبة” على أن الوقوف إلى جانب القوة الشرطية، وتقديم الدعم اللازم لها ضرورة لابد منها، منوهاً إلى أن تنظيم الجانب الإداري من الضرورة أن يصاحب أي دعم يتم تقديمه، وطمأن رئيس الوزراء أفراد الشرطة أن الحكومة ستعمل خلال العام الحالي على تنفيذ القانون رقم 6 الخاص بمرتباتهم، تقديرا لجهودهم الاستثنائية.

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