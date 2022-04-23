المؤسسة الوطنية للنفط تؤكد تعرض عدة مواقع بمصفاة الزاوية إلى أضرار بسبب الاشتباكات المسلحة

نشرت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها مؤكدة تعرض عدة مواقع بمصفاة الزاوية إلى أضرار متفاوتة بسبب الاشتباكات المسلحة التى حدثت مساء يوم الجمعة.

كما أن الإحصائيات الأولية تشير إلى تضرر 29 موقع من ضمنها خزانات المشتقات النفطية وخزانات أخرى متعددة ولا زالت فرق الصيانة والسلامة بالشركة تقوم بأعمال التقييم والحصر والمعالجة حتى اللحظة.

وقد طالبت المؤسسة الوطنية للنفط الجميع بضرورة ضبط النفس وإبعاد المنشآت النفطية عن أي أعمال مسلحة من شأنها أن تعرض حياة العاملين للخطر وتضر بالبنية التحتية لقطاع النفط.

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