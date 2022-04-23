تعرض مصفاة الزاوية لأضرار جراء اشتباكات الزاوية

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، تعرض عدة مواقع بمصفاة الزاوية لأضرار متفاوتة، جراء الاشتباكات المسلحة التي حدثت مساء الجمعة.

وأشارت الإحصاءات الأولية، حسب إدراج لصفحة المؤسسة، إلى تضرر 29 موقعاً من ضمنها خزانات المشتقات النفطية وخزانات أخرى متعددة، مع فرص لتزايد الأضرار، حيث لا تزال فرق الصيانة والسلامة بالشركة تقوم بأعمال التقييم والحصر.

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط كافة الأطراف بضبط النفس وتحييد المنشآت النفطية عن أي أعمال مسلحة، لما في ذلك من تعريض حياة العاملين للخطر وضرر بالبنية التحتية لقطاع النفط.

يُذكر أن اشتباكات مسلحة اندلعت مساء الجمعة واستمرت حتى الصباح الباكر من يوم السبت، بين أفراد تابعين لكتيبة حماية المصفاة، وآخرين من كتيبة الشرفاء، ما أدى لقتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

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