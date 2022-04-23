شركة البريقة تواصل تزويد محطات التوزيع بالمحروقات وغاز الطهي

واصلت شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، تزويد محطات توزيع المحروقات وغاز الطهي بالكميات المخصصة، وفق جداول التوزيع اليومي.

وكشفت بيانات الشركة عن توزيع مستودع سبها النفطي 740 ألف لتر من البنزين، و110 آلاف لتر من وقود الديزل على 20 محطة تزويد، إضافة لتوزيع مستودع سرت 190 ألف لتر من البنزين و80 ألف لتر من الديزل على 7 محطات توزيع داخل نطاق مدينة سرت.

كما أشارت بيانات البريقة إلى توزيع كميات من غاز الطهي المنزلي على مناطق الجبل وترهونة، انطلاقاً من مستودع طرابلس النفطي بواقع 210 أسطوانة على 31 محطة توزيع، بالإضافة لنقل 770 أسطوانة.

من جانبها، خصصت إدارة منطقة مصراتة أكثر من 12 ألف أسطوانة غاز طهي، على عدد من محطات التوزيع مصراتة وزليتن والخمس وبني وليد.

وتأتي هذه الشحنات بعد الطلب المتزايد على المحروقات، وفق خطة شركة البريقة لتسويق النفط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية