“المبروك” يشارك في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي

قام وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية خالد المبروك محافظ دولة ليبيا لدى البنك الدولي بالمشاركة في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي التي عقدت في مدينة واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 18_ 24 / أبريل / 2022م والتي شملت عدد من الفعاليات كان من أهمها اجتماع اللجنة الإستشارية للمجموعة الأفريقية والذي ترأسته المملكة المغربية وحضره رئيس البنك الدولي وعدد من وزراء المالية الأفارقة .

كما تناول الاجتماع أربع محاور رئيسية تتمثل في الرقمنة والوصول إلى مصادر الطاقة وتعبئة الموارد والأمن الغذائي .

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