خاص.. مصادر تفصح لصدى عن جوانب تخص السفينة المتهمة بتهريب النفط بالزاوية

كشفت مصادر مُطلعة على قضية السفينة التي تم الإعلان عن ضبطها لتهريب النفط من الزاوية .

وبحسب ما ذكرت هذه المصادر أن السفينة ‏(alkareem) ومن خلال البحث يتضح أن السفينة Alkareem هي لنقل بضائع عامة وليست ناقلة مشتقات نفطية كما يدعى .

كما يجدر بالذكر بأن السفينة Alkareem تملكها وتديرها شركة تركية تسمى سي دريم المحدودة ومسجلة بجمهورية Togo الأفريقية، الشركة المالكة تتخذ من مدينة مرسين التركية مقرًا لها ولها مجموعة سفن شحن متوسطة وصغيرة الحجم، قد تكون إقتربت للتزويد بالمحروقات من أجل الاستعمال الخاص .

وكان قد أعلن الضابط بجهاز خفر السواحل عبد الرحمن ميلاد الملقب بالبيدجا عن القبض على بابور تهريب يستهدف قوت الليبيين من قبل نقطة مصفاة الزاوية التابعة للقطاع الغربي لحرس السواحل شمال منطقة أبو كماش.

ووفقاً لما نشره عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك فالآن في طريقه للميناء طرابلس وسيتم تسليمه للجهات المختصة.





يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية