“المبروك” يناقش سُبل تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين مجموعة البنك الدولي ومختلف الجهات الليبية

اجتمع وزير المالية خالد المبروك والوفد المرافق له على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من الخبراء والمختصين بمجموعة البنك .

حيث تم خلاله مناقشة سُبل تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين مجموعة البنك ومختلف الجهات الليبية المستفيدة من برامج ومشروعات الدعم الفني التي يقدمها البنك لمختلف الجهات والمؤسسات الليبية ، وإعادة صياغة مذكرة الشراكة القطرية بين البنك ودولة ليبيا ، وكذلك إعادة فتح مكتب البنك الدولي في ليبيا ليباشر الممثل المقيم للبنك في ليبيا أعماله من مدينة طرابلس .

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