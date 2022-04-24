حصري.. “البيدجا” يكشف لصدى الاقتصادية تفاصيل ما حدث بالتفصيل بخصوص الناقلة المتهمة بتهريب النفط

كشف الضابط بجهاز خفر السواحل “عبد الرحمن ميلاد” الملقب بالبيدجا في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن الناقلة التي تم ضبطها اليوم “سورية” ، مضيفاً بأن حركة السفينة إنطلقت من سوريا وليس تركيا كما يتداول.

وأكد “ميلاد” في تصريحه الحصري لصدى الاقتصادية أنه ما حدث اليوم لا علاقة له للإشتباكات الجارية بمدينة الزاوية ، وأن الأشخاص بالسفينة ذهبو من ليبيا إلى قابس وأتت من قابس وفق قوله.

وكان الضابط بجهاز خفر السواحل عبد الرحمن ميلاد الملقب بالبيدجا قد أعلن عن القبض على بابور تهريب يستهدف قوت الليبيين من قبل نقطة مصفاة الزاوية التابعة للقطاع الغربي لحرس السواحل شمال منطقة أبو كماش.

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