“أبوجناح” يشدد على ضرورة تفعيل المنظومة بشكل نهائي خلال الأيام القليلة القادمة

قام نائب رئيس مجلس الوزراء -وزير الصحة المكلف “رمضان أبوجناح” بمتابعة الإجراءات النهائية لإطلاق أول منظومة إلكترونية تختص بالصيدلة والامداد الطبي لربط كامل المخازن من قبل جهاز الامداد الطبي وإدارة الصيدلة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة.

حيث جاء ذلك خلال اجتماع حضره كلاً من وزير العمل والتأهيل علي العابد رئيس لجنة ادارة جهاز الامداد الطبي الطاهر بالخير رئيس لجنة العطاءات يونس العجيلي مدير ادارة الموارد البشرية المكلف بمتابعة تفعيل المنظومة محي الدين نويجي، وأعضاء ومهندسي شركة الرواق لتقنية المعلومات الجهة المنفذة للمنظومة.

تم مناقشة خلال الاجتماع الإجراءات التي ستتبع لتوريد الأدوية والمستلزمات الطبية، وآلية صرفها الى المراكز والمستشفيات التابعة، كما طرح موضوع لائحة الاستخدام الأمثل للمنظومة ،وتم اقتراح لتشكيل لجنة الاستلام و متابعة التنفيذ مع الجهات المختصة، حيث شدد “أبوجناح” على ضرورة تفعيل المنظومة بشكل نهائي خلال الأيام القليلة القادمة.

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