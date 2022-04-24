قفزة للدولار.. «المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاحد 24 ابريل 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 24 ابريل 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7313 دينار، مسجلاً ارتفاعاً كبيراً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.105 دينار، والجنيه الاسترليني 6.0749 دينار، والدولار الكندي 3.7225 دينار ليبي، والليرة التركية 0.3209 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2615 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2881 دينار، والدينار التونسي 1.5644 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4803 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 24 ابريل 2022: