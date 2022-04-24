اقتصاد

صندوق النقد الدولي يرجح نمو الاقتصاد الليبي وارتفاع معدلات التضخم

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

توقع صندوق النقد الدولي استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في ليبيا والمنطقة العربية، خلال العام 2022.

وبحسب بيانات تقرير آفاق الاقتصادي العالمي الصادر في أبريل الجاري، فإنّ نسبة التضخم في ليبيا ستصل في العام 2022 إلى 3.7%، وقال التقرير إنّ الاقتصاد الليبي سيعرف نمواً في نهاية العام الحالي، بنسبة تتراوح ما بين 3.5 إلى 5.3%، وأشار إلى أنّ العراق سيسجل أسرع نمو اقتصادي في المنطقة العربية والمقدر بـ9.5%.

يُذكر أنّ بيانات مصرف ليبيا المركزي عن شهر ديسمبر الماضي، أظهرت ارتفاع معدل التضخم في ليبيا بنسبة 4.1%، وسط ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع في البلاد.

 

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قناة 218 الليبية

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