وزارة الاقتصاد تؤكد على ضرورة تفعيل دور مأموري الضبط القضائي بهدف تحقيق حماية المستهلك ومراقبة السوق المحلي

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الأحد، مع عميد بلدية جنزور “فرج عبان”

تناول الاجتماع مناقشة آلية تنفيذ برنامج مشترك لعنونة وترقيم الأنشطة وإنشاء أسواق محلية نظامية تحت اشراف ورعاية البلدية تسهم في تنظيم الأنشطة التجارية، وكذلك تمكن مراقبة الاقتصاد والتجارة بالبلدية من متابعتها بالتعاون مع الجهات الضبطية والرقابية.

وفي ختام الاجتماع تم الاتفاق على حصر الفرص الاستثمارية الواعدة بالبلدية وتضمينها بالخارطة الاستثمارية بالوزارة ، إضافة إلى المشروعات الصغرى والمتوسطة واستقطاب أصحاب الأفكار الريادية وتوفير الدعم اللازم، وكذلك التأكيد على ضرورة تفعيل دور مأموري الضبط القضائي بهدف تحقيق حماية المستهلك ومراقبة السوق المحلي ومتابعة انسحاب بعض السلع من السوق الليبي، واستقرار الأسعار للحفاظ على الأمن الغذائي.

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