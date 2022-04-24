اقتصاد

المالية تناقش مع البنك الدولي إعادة فتح مكتبه الإقليمي في ليبيا

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك وزير المالية خالد المبروك في اجتماعات الربيع التي ينظمها بالشراكة صندوق النقد والبنك الدوليين، بحضور مسؤولي السياسة النقدية والمالية للدول الأعضاء.

وناقش وزير المالية في اجتماع موسع عقده على هامش الحدث المالي الأول في العالم، رفقة نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، إمكانية إعادة فتح وتفعيل المكتب الإقليمي في ليبيا.

وتطرق خالد المبروك إلى أهمية إعادة صياغة الاتفاقية الثنائية بين الطرفين، بالإضافة لمشروعات الدعم الفني التي يقدمها البنك الدولي للمؤسسات الليبية كافة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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قناة 218 الليبية

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