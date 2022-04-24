وزارة الصحة تبحث تفعيل المنظومة المختصة بإدارة مخزون الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية مع الشركة المنفذة للمنظومة

اجتمعت مديرة إدارة الصيدلة بوزارة الصحة “ليلى العربي “، مع مسؤولي ومهندسي شركة الرواق لتقنية المعلومات المنفذين للمنظومة الالكترونية التي تختص بإدارة مخزون الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية المختصة بطلب الأصناف من مخازن الوزارة ومخازن الإمداد الطبي، وبحضور بعض المسؤولين من ديوان المحاسبة.

تناول الاجتماع مناقشة خطة العمل الزمنية وآلية البدء في تنفيذ العمل بالمنظومة وتفعيل طلب الأصناف من خلالها، حيث قام المهندسون خلال الاجتماع بطرح آلية العمل وآلية التنفيذ الأمثل للمنظومة، كما تم الإتفاق على تشكيل لجنة لاستلام المنظومة والإشراف على تفعيلها بالشكل الأمثل، هذا وسيبدأ العمل بالمنظومة مباشرة بالمراكز الطبية وبعض المستشفيات الكبرى التي تم تحديدها خلال الاجتماع مع إدارة الصيدلة وجهاز الإمداد الطبي حتى يتم بالتدريج مع نهاية العام الحالي تعميمها على كافة المستشفيات والمراكز الطبية

ونوقش أيضاً القائمة النمطية التي في المنظومة حالياً والعمل على تحديث المنظومة، بإضافة بعض الأصناف الهامة إلى القائمة النمطية.

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