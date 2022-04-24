قبيل العيد.. المصارف التجارية ترفع سقوف السحب

أفاد مراسلو 218 في مدن مختلفة، باستمرار المصارف التجارية في توزيع السيولة النقدية بسقوف سحب مختلفة، تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر في إطار توفير الخدمات للمواطنين.

وحددت إدارة المصرف التجاري الوطني في سبها سقف السحب لعملائها بـ2000 دينار للشخص، فيما أتاحت إدارة مصرف الجمهورية أمام المواطنين إمكانية سحب 3000 دينار للفرد، في وقت تواصل فيه إدارة المصرف التجاري الوطني في براك الشاطئ توفير السيولة النقدية، بعد أن باشرت الأحد بتوزيع 3000 دينار لكل شخص.

وفي المنطقة الغربية رفع مصرف الصحارى في صرمان سقف السحب لعملائه إلى 1500 دينار لكل صاحب حساب جاري، فيما تعمل إدارة فروع مصرف الجمهورية في الزاوية على توزيع الأموال على زبائنها بمقدار 2000 دينار، بينما مكن مصرف الواحة في غوط الشعال عملاءه من الحصول على 2000 دينار، بينما فتحت المصارف التجارية أبوابها أمام المواطنين ومكنتهم من السحب بسقوف مختلفة، تراوحت بين 1000 و3000 دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية