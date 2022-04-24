“الدبيبة”: نعلم أن وضع الميزانية صعب جداً وهناك بعض البنود تم تعطيلها بسبب غير قانوني

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” خلال زيارته لوزارة المالية للاطلاع على سير العمل بها: تم زيادة شريحة الضمان الذين يمتلكون دخل متدني 450 دينار إلى 900 لمدة شهرين، كما تم اتهامنا بأننا لم نسدد مستحقات الأشهر الباقية.

وأضاف بالقول: يجب تسديد المستحقات لهذه الشريحة، كما أن فئة المتقاعدين يجب أن يتم تغطية احتياجاتها بالكامل.

أما بخصوص ملف الصحة قال: الوزارة مهتمة بشأن ملف العلاج بالداخل والخارج، من ناحية توفير الدواء لمرضى السرطان يجب على الدولة أن توفرها في الصيدليات العامة لتكلفتها الباهطة في الأماكن الخاصة.

إلى جانب أن هناك فوضى بملف العلاج بالخارج بتونس والأردن ومصر وتركيا، حيث أن العملية ليست منظمة، كما طالبنا بتسوية مستحقات العلاج في الخارج وعلمنا على تخصيص دفعة وسيكون هناك دفعة أخرى إلى أن يتم تنظيم العملية بوزارة الصحة، كما نعلم أن وضع الميزانية صعب جداً، وهناك بعض البنود تم تعطيلها بسبب غير قانوني.

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